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Sky News: тело британского наёмника обнаружили в Запорожской области

Тело наёмника из Великобритании, примкнувшего к Вооружённым силам Украины, обнаружили в подконтрольной киевским властям части Запорожской области.

Sky News: тело британского наемника обнаружили в Запорожской области
© CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Tanks on the march

Об этом говорится в публикации издания Sky News со ссылкой на британскую полицию.

Сообщается, что речь идёт о 36-летнем бывшем десантнике Дэниеле Бёрке из Южного Манчестера, который был объявлен пропавшим без вести своей семьёй 16 августа.

Иностранный наёмник отправился на Украину в прошлом году в качестве добровольца.

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Ранее сообщалось, что на Украине британского наёмника Джордана Чедвика обнаружили мёртвым в водоёме и со связанными за спиной руками.

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