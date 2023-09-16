ВС России улучшили тактическое положение на Купянском направлении

По итогам текущей недели российские войска улучшили тактическое положение на Купянском направлении, сообщает Минобороны России .

«На Купянском направлении в результате активных действий подразделения «Западной» группировки войск улучшили своё тактическое положение в зонах ответственности», — говорится в сводке военного ведомства.

Отмечается, что было отражено пять контратак ВСУ.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили два склада ВСУ на Купянском направлении.