ВКС России нанесли удар по аэродрому в Днепропетровской области
Российские военные в период с 9 по 16 сентября произвели 11 атак на объекты портовой инфраструктуры противника, склады боеприпасов, места производства и хранения безэкипажных катеров. Об этом пишет пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
На аэродроме Долгинцево в районе города Кривой Рог Днепропетровской области были уничтожены два истребителя МиГ-29 и три штурмовика Су-25 воздушных сил Украины.
В ведомстве пояснили, что удары были нанесены при помощи беспилотников, а также высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования.
В результате ударов были нарушены вооружений западного производства, а также уничтожен крупный арсенал инженерных боеприпасов ВСУ, заметили в Минобороны.
Корабли Черноморского флота и летчики морской авиации за неделю обнаружили и ликвидировали 12 безэкипажных катеров полупогружного типа, а также три быстроходных катера с десантными группами сил специальных операций ВСУ.