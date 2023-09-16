ВКС России нанесли удар по аэродрому в Днепропетровской области

Российские военные в период с 9 по 16 сентября произвели 11 атак на объекты портовой инфраструктуры противника, склады боеприпасов, места производства и хранения безэкипажных катеров. Об этом пишет пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

На аэродроме Долгинцево в районе города Кривой Рог Днепропетровской области были уничтожены два истребителя МиГ-29 и три штурмовика Су-25 воздушных сил Украины.

В ведомстве пояснили, что удары были нанесены при помощи беспилотников, а также высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования.

В результате ударов были нарушены вооружений западного производства, а также уничтожен крупный арсенал инженерных боеприпасов ВСУ, заметили в Минобороны.