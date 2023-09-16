Военно-морские силы США и Вооруженные силы Дании проведут совместные военные учения с использованием контейнерной пусковой установки ракет SM-6 в Балтийском море. Об этом сообщил 6-й оперативный флот США (US Sixth Fleet).

© США и Дания проведут военные учения на Балтике

Цель маневров — защита конвоев при помощи ракетных установок. Они начнутся 18 сентября на датском острове Борнхольм.

Ракетный комплекс SM-6 способен перехватывать угрозы с воздуха, в том числе баллистические ракеты в конце их полета, а также обеспечивать высокоточное поражение стационарных наземных и подвижных морских целей противника.

В американском флоте также отметили, что, проводя эти учения с территории Дании, США подтверждают стратегическую важность королевства как ключевого союзника в обеспечении региональной стабильности.

В период с 11 по 15 сентября военно-морские силы США и Румынии проводили в дельте Дуная и Черном море военные учения под названием Sea Breeze 23.3 с участием представителей Украины, Болгарии, Великобритании, Турции, Франции.