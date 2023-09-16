В Харьковской области сообщили о серьезных боях в районе реки Оскол

В Харьковской области в районе реки Оскол идут сильные бои, рассказал глава администрации региона Виталий Ганчев. Он добавил, что ВСУ несут значительные потери, пишет РИА «Новости».

«Идут очень серьезные бои», - подчеркнул Ганчев.

По его словам, работают российские авиация и артиллерия. Он добавил, что украинские военные несут «колоссальные потери».

Ганчев заметил, что в рядах ВСУ наблюдаются паника, растерянность. По его оценке, это свидетельствует об успехах российских военных.

Ранее пресс-служба Минобороны сообщила, что на Купянском направлении расчеты РСЗО «Град» активно громят противника.