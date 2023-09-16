В США рассказали о новой тактике ВСУ с применением западных ракет

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли на тактику дальнобойных ударов с применением западных ракет. Об этом рассказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью норвежскому политологу Гленну Дизену, опубликованном на YouTube.

По словам Макгрегора, фаза дальнобойных ударов наступила из-за того, что «украинцам больше нечего бросать в бой, и это очень опасно». В результате больших потерь в ходе контрнаступления ВСУ утратили способность вести боевые действия на земле и перешли к тактике ударов западными ракетами большой дальности с использованием разведывательной информации стран НАТО, считает он.

По мнению полковника, прямая помощь стран Запада Киеву делает их прямыми участниками конфликта с России, что может привести к серьезным ответным действия. Макрегор подчеркнул, что новая тактика ВСУ приведет лишь к тому, что у России не останется иного выхода, кроме окончания конфликта военным поражением Украины.