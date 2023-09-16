СМИ: США не объявят о поставках ракет ATACMS Киеву во время визита Зеленского
Администрация американского президента Джо Байдена не планирует объявлять о поставках Вооруженным силам Украины (ВСУ) тактических ракет ATACMS во время визита лидера восточноевропейской страны Владимира Зеленского в Вашингтон на следующей неделе. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
В материале говорится, что вопрос поставок тактических ракет ATACMS с дальностью стрельбы до 300 километров поднимался в ходе рабочей поездки госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину, однако Белый дом пока не принял окончательного решения по этому поводу.
Действия Соединенных Штатов на Украине могут привести к ядерному конфликту. Таким мнением поделился профессор политологии бостонского Северо-Восточного университета Макс Абрамс для издания Newsweek. По словам эксперта, Байден уже отправлял Киеву большое количество вооружения, способного повысить риск эскалации. К таковым относятся и танки Abrams, и кассетные боеприпасы. Однако передача ракет ATACMS, подчеркнул политолог, может стать последней чертой.