США не объявят о поставках ракет ATACMS Киеву во время визита Зеленского

Администрация американского президента Джо Байдена не планирует объявлять о поставках Вооруженным силам Украины (ВСУ) тактических ракет ATACMS во время визита лидера восточноевропейской страны Владимира Зеленского в Вашингтон на следующей неделе. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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В материале говорится, что вопрос поставок тактических ракет ATACMS с дальностью стрельбы до 300 километров поднимался в ходе рабочей поездки госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину, однако Белый дом пока не принял окончательного решения по этому поводу.