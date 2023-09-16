Бомбардировщики Ту-160 получили новые ракеты с дальностью свыше 6 500 км

Российские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160 получили на вооружение новые крылатые ракеты Х-БД с дальностью свыше 6 500 км. Об этом говорится в видео Минобороны России.
"Две кассеты по шесть ракет, несет ракету Х-БД с дальностью 6 500 км", - сообщил командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш во время посещения аэродрома Кневичи в Приморье министром обороны РФ Сергеем Шойгу и лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Ким Чен Ыну, помимо Ту-160, представили турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС и дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3.