Бомбардировщики Ту-160 получили новые ракеты с дальностью свыше 6 500 км

"Две кассеты по шесть ракет, несет ракету Х-БД с дальностью 6 500 км", - сообщил командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш во время посещения аэродрома Кневичи в Приморье министром обороны РФ Сергеем Шойгу и лидером КНДР Ким Чен Ыном.