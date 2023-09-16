В Киеве заявили о скором получении более 10 танков Abrams

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев в ближайшее время получит от США танки Abrams. Об этом он заявил в беседе с «Украинским радио».

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Данилов напомнил, что танки Abrams являются самыми тяжелыми, поскольку весят 80 тонн. Он заявил о скором получении более 10 машин и подчеркнул, что американские партнеры не подводят Киев.

«В ближайшее время эти танки будут защищать нашу страну», — отметил он.

Ранее в США заявили о скорой поставке танков Abrams на Украину. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Вашингтон также передаст Киеву боеприпасы для артиллерии, HIMARS, противотанковые системы и системы противовоздушной обороны (ПВО).