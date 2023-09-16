Ким Чен Ыну показали боевые самолеты России

Ким Чен Ыну показали боевые самолеты ВКС РФ на аэродроме Кневичи в Приморье
Министр обороны РФ Сергей Шойгу вместе с лидером КНДР Ким Чен Ыном посетил аэродром Кневичи в Приморском крае. Гостю были представлены современные образцы оперативно-тактической авиации ВКС России, сообщает Минобороны РФ.
О боевых возможностях сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34, истребителей Су-30СМ, Су-35С и штурмовика Су-25СМ3 рассказали командиры экипажей самолетов. Особое внимание было уделено летно-техническим характеристикам и возможностям вооружения.
Также Ким Чен Ыну представили ракетоносец МиГ-31И с новейшим вооружением - гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал". Этот комплекс не имеет аналогов в мире и показал свою высокую боевую эффективность, отметили в ведомстве.
Напомним, северокорейский лидер в субботу прибыл в Приморье, его поезд встретили на железнодорожной станции "Артем - Приморский 1". Как отметил в своем Telegram-канале губернатор региона Олег Кожемяко, у Ким Чен Ына насыщенная программа визита, планируется обсудить широкий спектр вопросов.