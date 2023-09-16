Ким Чен Ыну показали боевые самолеты России

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О боевых возможностях сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34, истребителей Су-30СМ, Су-35С и штурмовика Су-25СМ3 рассказали командиры экипажей самолетов. Особое внимание было уделено летно-техническим характеристикам и возможностям вооружения.

Также Ким Чен Ыну представили ракетоносец МиГ-31И с новейшим вооружением - гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал". Этот комплекс не имеет аналогов в мире и показал свою высокую боевую эффективность, отметили в ведомстве.