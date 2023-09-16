ВС РФ отразили пять атак штурмовиков ВСУ на краснолиманском направлении

"На краснолиманском направлении в районах Торского участка и Серебрянского лесничества слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" во взаимодействии с артиллерией, штурмовой и армейской авиации сорваны и отражены пять атак штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады Национальной гвардии Украины. Потери противника составили около 40 боевиков, уничтожены БМП и станция РЭБ", - сказал он.