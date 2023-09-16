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Военный аналитик заявил о возможности использовать атаки ВСУ по Крыму

Запад требует от Вооруженных сил Украины (ВСУ) направить все свои силы на прорыв в сторону Крыма, но этим может воспользоваться российская армия. Об этом заявил военный эксперт, аналитик Борис Джерелиевский, пишет Ura.ru.

Военный аналитик заявил о возможности использовать атаки ВСУ по Крыму
© globallookpress.com

По его словам, Запад хочет иметь полуостров как свой непотопляемый авианосец, который якобы позволил бы ему контролировать всю Черноморскую акваторию. Эксперт оценил, что это создаст определенные проблемы России, в то же время сделает «более сговорчивой» Турцию.

«К счастью, эти планы реализовать у них пока не получается. Когда наступит необходимый момент, Россия может перейти в наступление, думаю, это несомненно произойдет», — указал он.

Специалист добавил, что у Киева нет достаточного количества средств поражения.

Аналитик добавил, что Вооруженные силы (ВС) России имеют мощные группировки и на других направлениях.

«Мы можем наступать по всей северо-западной границе, включая границы с республикой Беларусь, да и на юге тоже», — добавил он.

Ранее ВСУ атаковали Севастополь десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами в ночь на среду, 13 сентября. Согласно официальным данным, пострадали 24 человека, четверо из них находятся в состоянии средней степени тяжести.

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