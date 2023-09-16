Военный аналитик заявил о возможности использовать атаки ВСУ по Крыму

Запад требует от Вооруженных сил Украины (ВСУ) направить все свои силы на прорыв в сторону Крыма, но этим может воспользоваться российская армия. Об этом заявил военный эксперт, аналитик Борис Джерелиевский, пишет Ura.ru.

По его словам, Запад хочет иметь полуостров как свой непотопляемый авианосец, который якобы позволил бы ему контролировать всю Черноморскую акваторию. Эксперт оценил, что это создаст определенные проблемы России, в то же время сделает «более сговорчивой» Турцию.

«К счастью, эти планы реализовать у них пока не получается. Когда наступит необходимый момент, Россия может перейти в наступление, думаю, это несомненно произойдет», — указал он.

Специалист добавил, что у Киева нет достаточного количества средств поражения.

Аналитик добавил, что Вооруженные силы (ВС) России имеют мощные группировки и на других направлениях.

«Мы можем наступать по всей северо-западной границе, включая границы с республикой Беларусь, да и на юге тоже», — добавил он.