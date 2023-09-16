В Пентагоне ответили на вопрос о передаче Украине ракет ATACMS

Окончательное решение о передаче Украине ракет дальнего действия ATACMS в преддверии визита Владимира Зеленского в Вашингтон еще не принято. Об этом передает Пентагона.

Сотрудник ведомства уточнил, что Вашингтон постоянно находится с Киевом в контакте относительно потребностей Украины.

15 сентября газета The Wall Street Journal написала, что США приблизились к передаче Украине дальнобойных ракет. Предполагается, что ВСУ могут получить ATACMS уже осенью. По данным издания, президенту США Джо Байдену только предстоит одобрить это решение.