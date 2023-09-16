Названы главные проблемы тактики НАТО в украинском конфликте

«Если мы говорим о натовской тактике, то они ее использовали широко в Афганистане, Ираке и других местах. Но никогда она не применялась против более-менее серьезного противника, хорошо вооруженного, оснащенного и обученного, каким является российская армия. Именно поэтому на сегодняшний день натовская тактика, которую украинские войска начали применять в начале контрнаступа 4 июня этого года, привела к колоссальным потерям в технике и вооружениях. Именно поэтому Украина предпочла вернуться к той тактике, которую она использовала, — мясным штурмам, накатам, которые сопровождаются колоссальными человеческими потерями, но обеспечивают небольшое продвижение вперед», — сказал он.