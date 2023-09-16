СМИ: Ким Чен Ын оказался впечатлен российскими авиационными технологиями

Лидер КНДР Ким Чен Ын глубоко впечатлен современными технологиями России в области авиации и ее производственными возможностями. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Он сказал, что был глубоко впечатлен богатым независимым потенциалом и современностью российской авиастроительной отрасли и ее непрестанными предприимчивыми усилиями по достижению новых целей. Он выразил искреннюю надежду, что завод продолжит развиваться и достигнет высоких показателей производственного роста в будущем", - привело агентство Yonhap выдержку из сообщения ЦТАК.
Также лидер КНДР заявил, что российские авиационные технологии опережают внешние потенциальные угрозы.
Ким Чен Ына сопровождали глава МИД Цой Сон Хи, министр обороны Кан Сун Нам и командующий ВВС Ким Гван Хёк. В пятницу в ходе визита в Россию лидер КНДР посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина (КнААЗ), который выпускает истребители Су-35 и Су-57.