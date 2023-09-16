СМИ: Ким Чен Ын оказался впечатлен российскими авиационными технологиями

"Он сказал, что был глубоко впечатлен богатым независимым потенциалом и современностью российской авиастроительной отрасли и ее непрестанными предприимчивыми усилиями по достижению новых целей. Он выразил искреннюю надежду, что завод продолжит развиваться и достигнет высоких показателей производственного роста в будущем", - привело агентство Yonhap выдержку из сообщения ЦТАК.