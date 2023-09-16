«Калашников» начал продажи умного ружья MP-155 Ultima

Концерн «Калашников» представил ружье MP-155 Ultima под патроны 12/70 мм, оснащенное встроенным стрелковым компьютером. Как сообщается в пресс-релизе компании, это первое и единственное российское ружье подобного типа, обладающее впечатляющим дизайном и расширенными возможностями.

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MP-155 Ultima оснащено магазином на 7 патронов, планками Пикатинни и слотами M-LOK для крепления аксессуаров - фонарей, коллиматоров и лазерных целеуказателей. Органы управления ружьем имеют улучшенную эргономику, а встроенный компьютер оснащен такими функциями, как таймер, счетчик выстрелов, секундомер, компас и возможность записи статистики.

Ружье прошло испытания и получило сертификат для продажи на территории России. Производство оригинального МР-155 ведется на Ижевском механическом заводе с 2012 года.