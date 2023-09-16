Названы расходы Украины на оборону в 2024 году

Власти Украины выделят на оборону в 2024 году более 1,5 триллиона гривен, такие расходы назвал в Telegram-канале премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

© Telegram-канал Дениса Шмыгаля

Украинское правительство утвердило проект госбюджета на следующий год, из которого следует, что на оборонный сектор планируется выделить один триллион 685 миллиардов гривен, что на 113 миллиардов гривен больше, чем в 2022 году.

На социальную сферу, образование и медицину Киев направит в общей сложности 850 миллиардов гривен.