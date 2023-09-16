Вучич заявил о преимуществах российских ПТРК «Корнет» над западным оружием

Президент Сербии Александр Вучич заявил о преимуществах российских противотанковых ракетных комплексов «Корнет» над западным оружием. Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства отметил, что ПТРК поражает цель на расстоянии восьми километров, что на километр дальше, чем у западных систем, таких как Javelin и противотанковая управляемая ракета NLAW.

Его слова подтвердили сербские офицеры, они также высоко оценили установку и российский ПТРК «Фагот».

Вучич также посетовал на нехватку снарядов для «Корнета», экспортную версию которого Сербия получила из России в декабре 2021 года, в связи с конфликтом на Украине.