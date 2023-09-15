Российские военные сбили разведывательный дрон ВСУ в Харьковской области

Российские военные дроном сбили разведывательный беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении в Харьковской области. Об этом рассказал боец разведгруппы «Ночные охотники», передает РИА Новости.
«Сбили нашим дроном беспилотник противника», — отметил военнослужащий.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные на купянском направлении в районе населенного пункта Кисловка уничтожили полевой склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны ВСУ.
Там уточнили также, что ударами авиации, огнем артиллерии западной группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах трех населенных пунктов Харьковской области.
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