Запад может выслать Киеву почти все запрошенное им оружие

Могу вам просто сказать, что любую конкретную систему, которая обсуждается, в том числе в печати, вероятно, активно рассматривают [на предмет поставок Киеву ], если украинцы просили нас изучить это. И мы делаем это [изучаем такие варианты], — сказал Блинкен.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что поддерживает рабочие отношения с западными коллегами, но после увеличения списка недружественных стран многие контакты были сокращены. Дипломат заявила о невозможности сохранить отношения на прежнем уровне с теми, кто «поддерживает убийство россиян». Она рассказала, что после начала СВО для нее стало больше работы, так как появилось много фейков о России. Средства массовой информации, по ее словам, стали оружием для недружественных стран.