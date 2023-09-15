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США анонсировали новый пакет военной помощи Украине

Вашингтон на следующей неделе объявит о предоставлении Киеву очередного пакета военной помощи. Об этом рассказал помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет ТАСС.

США анонсировали новый пакет военной помощи Украине
© globallookpress.com

По его словам, США постоянно готовят новые пакеты военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ).

«Объявление о выделении дополнительных ресурсов и вооружений для Украины можно ожидать на следующей неделе», — анонсировал он.

По мнению Салливана, оружие поможет украинской армии в контрнаступлении.

Ранее стало известно, что Украина получит средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Помимо этого, США предоставят Киеву технику для разминирования, оборудование для технического обеспечения и интеграции систем противовоздушной обороны (ПВО), артиллерийские снаряды калибра 105 миллиметров.

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