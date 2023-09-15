США анонсировали новый пакет военной помощи Украине

Вашингтон на следующей неделе объявит о предоставлении Киеву очередного пакета военной помощи. Об этом рассказал помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан , пишет ТАСС .

«Объявление о выделении дополнительных ресурсов и вооружений для Украины можно ожидать на следующей неделе», — анонсировал он.

Ранее стало известно, что Украина получит средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Помимо этого, США предоставят Киеву технику для разминирования, оборудование для технического обеспечения и интеграции систем противовоздушной обороны (ПВО), артиллерийские снаряды калибра 105 миллиметров.