Минобороны Индии закупит вооружений на сумму $5,4 млрд

Министерство обороны Индии одобрило девять предложений о закупках вооружений и оборудования на сумму порядка 450 млрд рупий (около $5,4 млрд). Как сообщает газета The Times of India , соответствующее решение принято в пятницу в ходе заседания Совета по оборонным закупкам.

По информации издания, Минобороны республики в числе прочего одобрило предложение на приобретение 12 истребителей Су-30 МКИ. По словам источников в Минобороны, это будет самый современный вариант самолета Су-30 МКИ, оснащенный различными видами вооружений и оборудования индийского производства. Согласно требованию заказчика, самолет на более чем 60% будет состоять из комплектующих местного производства.