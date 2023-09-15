Названы признаки остановки наступления Украины

«Во-первых, это активность наступательных действий, движение в сторону наших позиций, самих подразделений. Если там предпринимаются какие-то вылазки, то видно, что это вылазки больше разведывательного характера либо диверсионного. Цели атаковать наши позиции уже не будет. Тогда можно сказать, что да, они действительно отказываются от наступательных действий и переходят к оборонительным», — объяснил эксперт.