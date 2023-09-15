Румыния приготовилась сбивать «российские дроны»

Заместитель начальника штаба обороны Румынии, генерал Георгица Влад заявил, что Румыния готова использовать «всю свою военную мощь» чтобы сбивать российские беспилотники. Об этом сообщает Digi24.

Таким образом генерал ответил на вопрос о том, будет ли Румыния использовать системы ПВО для защиты от российских дронов.

«В зависимости от уровня угрозы мы готовы использовать всю военную мощь для защиты румынской территории», – заявил он.

Георгица Влад также добавил, что Румыния отправила 600 солдат на границу с Украиной.

«Мы развернули несколько радаров, активизировали оборону и провели переговоры с нашими союзниками, чтобы найти решения по сопротивлению российской агрессии», – добавил он.