WSJ: Россия и Китай обогнали США в разработке гиперзвукового оружия

В США заявили, что РФ и КНР обогнали Вашингтон в сфере гиперзвукового оружия
Американское издание The Wall Street Journal сообщает, что Россия и Китай существенно обогнали США в разработке гиперзвукового оружия.
Автор статьи отмечает, что Белый дом вложил в сферу гиперзвукового оружия несколько миллиардов долларов за последние 60 лет, однако разработки не принесли значимых результатов.
«США изо всех сил стараются не отставать от Китая в военных технологиях. Работа Москвы над гиперзвуком также вызывает беспокойство у Пентагона», – говорится в материале издания.
В статье также указывается на то, что в своих разработках Россия значительно опирается на исследования, которые были сделаны ещё во времена холодной войны. Автор полагает, что эти разработки могут изменить стратегический баланс сил в мире, а также представляют угрозу для стран НАТО.
Ранее в США заявили о невозможности достигнуть поставленной ранее цели по развертыванию гиперзвукового оружия.