WSJ: Россия и Китай обогнали США в разработке гиперзвукового оружия

Автор статьи отмечает, что Белый дом вложил в сферу гиперзвукового оружия несколько миллиардов долларов за последние 60 лет, однако разработки не принесли значимых результатов.

«США изо всех сил стараются не отставать от Китая в военных технологиях. Работа Москвы над гиперзвуком также вызывает беспокойство у Пентагона », – говорится в материале издания.

В статье также указывается на то, что в своих разработках Россия значительно опирается на исследования, которые были сделаны ещё во времена холодной войны. Автор полагает, что эти разработки могут изменить стратегический баланс сил в мире, а также представляют угрозу для стран НАТО.