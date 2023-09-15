США увеличат выпуск снарядов калибра 155 мм

"Мы на пути к тому, чтобы к 2025 году было 100 тыс. в месяц. У нас будет 100 тыс. в месяц в 2025 году. Шесть-восемь месяцев назад у нас было 14 тыс. в месяц. Сейчас у нас 28 тыс. в месяц", - сказал он, говоря о производстве этих боеприпасов.