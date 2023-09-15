МО РФ опровергло информацию о гражданине Таджикистана на пропавшем Ми-8

МО РФ опровергло информацию о гражданине Таджикистана на пропавшем вертолете Ми-8
Министерство обороны России опровергло информацию о том, что на вертолете Ми-8, который пропал в августе 2023 года, находился гражданин Таджикистана. Об этом сообщили в военном ведомстве.
"Информация, распространенная рядом интернет-ресурсов и Telegram-каналов, о якобы находившемся в составе экипажа пропавшего без вести в августе т. г. российского вертолета Ми-8 гражданине Таджикистана абсолютно не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Там добавили, что в состав авиационных экипажей Воздушно-космических сил входят только военнослужащие - граждане Российской Федерации.