Названа причина визита Суровикина в Алжир

Поездку экс-главкома ВКС РФ генерала армии России Сергея Суровикина в Алжир связана с важностью восточного направления во внешней политике страны. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.

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«Нахождение Суровикина в Алжир связана с тем, что военно-политическое руководство страны придает большое значение в осуществлении внешней политики восточному направлению», — передает слова источника «Коммерсант».

Он добавил, что генерал в настоящее время находится в Алжире в составе делегации Минобороны России.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

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