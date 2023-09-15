Залужный провел переговоры с представителями армий США и Великобритании

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный провел встречу с американскими и британскими военными. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам главы украинской армии, в ходе переговоров стороны обсудили широкий круг вопросов. В частности, представитель Киева рассказал зарубежным коллегам о текущей ситуации в зоне боевых действий. Кроме того, участники встречи заслушали доклады командиров ВСУ и обменялись мнениями по поводу проблем в группировках войск.

«Обсудили потребности украинской армии в снарядах, вооружении и военной технике. Ждем хороших новостей», — добавил Залужный, опубликовав сделанную во время заседания видеозапись.

На кадрах видно, что в переговорах также принял участие руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов.