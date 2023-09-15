Бельгия отправит Украине десять восстановленных БТР M113
Бельгия в ближайшее время отправит на Украину десять списанных гусеничных бронетранспортёров американского производства M113, которые были отремонтированы и уже готовы к передаче.
Такое заявление сделала министр обороны Бельгии Людивин Дедондер.
«Сегодня я могу объявить, что первая партия из десяти машин M113 была подготовлена и в кратчайшие сроки будет отравлена на Украину», — цитирует РИА Новости слова министра.
Отмечается, что Бельгия планирует поставить Украине в общей сложности 40 БТР M113, которые были списаны Вооружёнными силами более 10 лет назад.
Ранее Минобороны Литвы заявило, что Вильнюс передал Киеву в рамках военной помощи более 4,5 млн патронов.