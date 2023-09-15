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В Орловской области обезвредили беспилотник

На территории Орловской области был сбит беспилотник, повреждений и пострадавших нет. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

В Орловской области обезвредили беспилотник
© РИА Новости

«Сегодня на территории Ливенского района средствами радиоэлектронной борьбы был обезврежен очередной беспилотный летательный аппарат. Он упал возле села Свободная Дубрава, повреждений и пострадавших нет», — написал он.

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Клычков добавил, что место инцидента было оцеплено. На данный момент там проводятся необходимые мероприятия.

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