В Орловской области обезвредили беспилотник
На территории Орловской области был сбит беспилотник, повреждений и пострадавших нет. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
«Сегодня на территории Ливенского района средствами радиоэлектронной борьбы был обезврежен очередной беспилотный летательный аппарат. Он упал возле села Свободная Дубрава, повреждений и пострадавших нет», — написал он.
Клычков добавил, что место инцидента было оцеплено. На данный момент там проводятся необходимые мероприятия.
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