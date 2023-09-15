Китай приостановил программу со «шпионскими шарами» из-за США

Китай приостановил программу со «шпионскими шарами» после крупного дипломатического инцидента в начале этого года, когда один из высотных аппаратов пролетел транзитом через США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники близкие к американской разведке.

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В США не выявляли новых запусков китайских воздушных шаров с февраля. Источники CNN считают, что китайские власти приняли сознательное решение не запускать дополнительные воздушные шары после того, как один из них был сбит американским истребителем.