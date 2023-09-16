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Военная хроника заявила о возможном ударе ракетами по объектам ВСУ в Харькове

Военная хроника заявила о возможном ударе баллистическими ракетами по объектам украинских военных в Харькове.

Стало известно о возможном ударе ракетами по объектам ВСУ в Харькове
© РИА Новости

«По данным украинских мониторинговых каналов, в городе минимум три мощных прилёта, два из которых, предположительно, пришлись по объектам на севере и востоке города. Судя по тому, что воздушная тревога в регионе не была объявлена, по объектам ВСУ в городе могли применяться сверхзвуковые баллистические ракеты или другое высокоточное вооружение», — говорится в материале.

Названы признаки остановки наступления Украины

Ранее украиснкие СМИ сообщили, что в Харькове прозвучали взрывы.

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