Глава МАГАТЭ признался в доверии РФ в вопросе торговли ядерным оружием

Гросси заявил, что не верит в возможность продажи Россией ядерного оружия или технологий Северной Корее. При этом он упомянул, что КНДР находится вне режима нераспространения атомного оружия.

Ранее Гросси говорил, что Россия может помочь наладить контакт с КНДР. Он считает, что Москва поможет наладить пути для укрепления доверия, которые были нарушены между КНДР и другими странами.