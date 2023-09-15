Министр обороны ФРГ эмоционально ответил Кличко на просьбу дать Taurus
Глава минобороны Германии Борис Писториус на конференции в Мюнстере, посвященной завершению Тридцатилетней войны, резко ответил на просьбу мэра Киева Виталия Кличко направить Украине ракеты дальнего действия Taurus, передает РИА Новости.
По словам министра, Киев и так уже ранее получил большую военную помощь от Берлина.
«К чему это постоянное подчеркивание этого маленького аспекта, в котором у нас нет стопроцентного консенсуса?» - подчеркнул Писториус.
Он обратил внимание на то, что Украине уже поставили разнообразное оружие, танки, а также ЗСУ Gepard. Министр посетовал на то, что эти достижения в поддержке Украины никак не значатся. Он счел, что заявления украинской стороны - «постоянное акцентирование на мелком вопросе» без указаний на то, какую «невероятную поддержку» предоставила страна.
До этого Писториус не исключил того, что решение по поставкам ракет дальнего действа Taurus на Украину будет принято через одну или две недели.