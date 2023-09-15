Министр обороны ФРГ эмоционально ответил Кличко на просьбу дать Taurus

Глава минобороны Германии Борис Писториус на конференции в Мюнстере, посвященной завершению Тридцатилетней войны, резко ответил на просьбу мэра Киева Виталия Кличко направить Украине ракеты дальнего действия Taurus, передает РИА Новости.

По словам министра, Киев и так уже ранее получил большую военную помощь от Берлина.

«К чему это постоянное подчеркивание этого маленького аспекта, в котором у нас нет стопроцентного консенсуса?» - подчеркнул Писториус.

Он обратил внимание на то, что Украине уже поставили разнообразное оружие, танки, а также ЗСУ Gepard. Министр посетовал на то, что эти достижения в поддержке Украины никак не значатся. Он счел, что заявления украинской стороны - «постоянное акцентирование на мелком вопросе» без указаний на то, какую «невероятную поддержку» предоставила страна.