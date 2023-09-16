Индия закупит 100 легких истребителей национального производства

"LCA был разработан с нуля для замены большого парка самолетов МиГ-21, МиГ-23 и МиГ-27. С постепенным выводом из эксплуатации всех этих самолетов крайне важно, чтобы в нашем арсенале было достаточное количество самолетов класса LCA. Таким образом, помимо 83 LCA Mark 1A, на которые мы уже заключили контракты, мы рассматриваем заказ на еще примерно 100 самолетов", - приводит слова маршала информационное агентство ANI.