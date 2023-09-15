Вооруженные силы (ВС) РФ отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работино. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в ежедневной сводке, которую опубликовали в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что на Запорожском направлении подразделениям войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем удалось отразить две атаки 47-й механизированной бригады ВСУ. Также западнее населенного пункта Вербовое нанесено поражение скоплению живой силы и техники 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.