ВС России отразили две атаки украинских войск в районе Работино
Вооруженные силы (ВС) РФ отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работино. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в ежедневной сводке, которую опубликовали в Telegram-канале.
В ведомстве отметили, что на Запорожском направлении подразделениям войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем удалось отразить две атаки 47-й механизированной бригады ВСУ. Также западнее населенного пункта Вербовое нанесено поражение скоплению живой силы и техники 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
В результате уничтожены свыше 145 украинских военнослужащих и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы удалось поразить две американские артиллерийские системы M777, орудие FH-70 производства Великобритании, а также три гаубицы Д-30 и одну Д-20.