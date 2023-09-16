Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией » Владимир Рогов заявил, что Российская армия отработала артиллерией по штурмовым группам украинских войск в районе села Работино Запорожской области, из-за чего им пришлось сбежать. Об этом он рассказал РИА Новости .

Накануне Рогов также рассказывал, что войска России атаковали с фланга подразделения ВСУ, которые пытались перейти в наступление в районе населенного пункта Вербовое на запорожском направлении. В ходе атак ВСУ было уничтожено минимум три единицы боевых бронированных машин, две из них идентифицированы как MaxxPro, сказал он.