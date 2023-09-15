Минобороны РФ: два безэкипажных катера ВСУ уничтожены силами флота в Черном море
Министерство обороны России в своей сводке о ходе спецоперации сообщило об уничтожении безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины в Черном море, передает ТАСС.
Как рассказали в ведомстве, силами Черноморского флота в течение прошедших суток были обнаружены в юго-западной части Черного моря два безэкипажных катера полупогружного типа. Цели были уничтожены.
15 сентября Минобороны РФ рассказало об уничтожении украинского беспилотного катера. Как заявили в ведомстве, он был уничтожен малым ракетным кораблем «Аскольд» Черноморского флота в акватории Черного моря огнем из штатного вооружения корабля.
Накануне российское оборонное ведомство сообщило об уничтожении безэкипажного катера ВСУ ракетным кораблем «Самум».
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