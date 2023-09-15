Названы сроки поставки Германией ракет Taurus Украине
Глава министерства обороны Германии Борис Писториус на конференции, посвященной Вестфальскому миру, закончившему тридцатилетнюю войну, не исключил того, что решение по поставкам ракет дальнего действа Taurus на Украину будет принято через одну или две недели, передает РИА Новости.
«Мы – канцлер, я и все прочие в кабинете министров - дали клятву предотвращать ущерб по отношению к германскому народу. Это наша задача, и в то же время мы хотим защищать Украину. И если еще пройдет одна или две недели для принятия решения, то так тому и быть», - подчеркнул он.
Ранее Писториус заявил, что Берлин не будет автоматически поставлять Украине ракеты дальнего радиуса действия Taurus, если Вашингтон примет решение передать Киеву дальнобойные ракеты ATACMS.
Также Минобороны Дании ранее сообщили, что Копенгаген направит Киеву крупнейший пакет военной помощи с начала конфликта на Украине стоимостью в 5,8 миллиардов датских крон (около 833 миллионов долларов).