«Мы – канцлер, я и все прочие в кабинете министров - дали клятву предотвращать ущерб по отношению к германскому народу. Это наша задача, и в то же время мы хотим защищать Украину. И если еще пройдет одна или две недели для принятия решения, то так тому и быть», - подчеркнул он.