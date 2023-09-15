Около 300 тыс. контрактов подписано с Вооруженными силами РФ за этот год по состоянию на утро 15 сентября, заявил президент России Владимир Путин , отвечая на вопросы журналистов во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко .

"Я пару дней назад сказал, что у нас уже мужчины наши, воины наши подписали контракты с Вооруженными силами РФ [в количестве] 270 тыс., но это уже были данные устаревшие. Сегодня утром доложили: 300 тыс. контрактов подписано людьми, которые, - я хочу еще раз подчеркнуть, - готовы жизнью пожертвовать в интересах своей Родины, защищая интересы России", - сказал он.