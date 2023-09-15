Стало известно, почему министра обороны КНР могли отстранить

Министра обороны Китая Ли Шанфу могли отстранить из-за коррупции, пишет американская газета The Washington Post (WP) со ссылкой на американских чиновников.

По информации издания, министр обороны КНР находится под следствием по обвинению в коррупции.

«Ожидаемая отставка Ли, который заметно отсутствовал в поле зрения общественности в течение последних двух недель, после других увольнений усилит чувство неуверенности в том, как осуществляется повседневная внешняя политика Китая», — говорится в публикации.

По данным источников, преследование Ли может быть связано с его деятельностью в период, когда он занимал пост главы отдела военных закупок Министерства обороны КНР.