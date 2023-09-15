Стало известно, почему министра обороны КНР могли отстранить

WP: возможное отстранение министра обороны Китая Ли Шанфу связано с коррупцией
Министра обороны Китая Ли Шанфу могли отстранить из-за коррупции, пишет американская газета The Washington Post (WP) со ссылкой на американских чиновников.
По информации издания, министр обороны КНР находится под следствием по обвинению в коррупции.
«Ожидаемая отставка Ли, который заметно отсутствовал в поле зрения общественности в течение последних двух недель, после других увольнений усилит чувство неуверенности в том, как осуществляется повседневная внешняя политика Китая», — говорится в публикации.
По данным источников, преследование Ли может быть связано с его деятельностью в период, когда он занимал пост главы отдела военных закупок Министерства обороны КНР.
До этого газета Financial Times со ссылкой на разведданные писала, что главу Минобороны Китая отстранили от должности, он находится под следствием.