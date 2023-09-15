СМИ: Россия расширяет военное присутствие в Средиземноморье

Россия стремится получить доступ для своих военных кораблей в порты в Ливии из-за соперничества с Соединенными Штатами за влияние в Средиземноморье, пишет The Wall Street Journal.

Издание подчеркивает, что российская сторона запросила разрешение на доступ к портам Бенгази или Тобрук, чтобы заправлять, ремонтировать военно-морские корабли и пополнять запасы, передает «Коммерсант».

Газета уточняет, что в этих двух портах якобы уже есть необходимая инфраструктура, однако в США пока не понимают, захочет ли Москва развивать эти порты, размещать там персонал, складировать боеприпасы или хранить другие грузы.

Кроме того, WSJ отмечает, что Ливию вскоре посетит совместная дипломатическая и военная миссия США, которая будет добиваться от Халифы Хафтара изгнания бойцов ЧВК «Вагнер». При этом известно, что США надеются таким образом создать буферную зону на фоне беспорядков в Сахеле.

В статье газеты указано, что переговоры России с лидером ливийского ополчения о доступе к портам говорят о стремлении Москвы усилить влияние в Африке и «переиграть» США.

Второй причиной такого шага является, по мнению издания, стремление российских военных взять под контроль базирующиеся в Африке военные подразделения ЧВК «Вагнер».