Украинские военные и пограничники провели учения в Чернобыльской зоне

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Государственной пограничной службы республики (ГПСУ) провели учения по борьбе с диверсантами. Об этом командование Объединенных сил ВСУ сообщает на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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Отмечается, что «тренировка сил и средств контрдиверсионной борьбы» была проведена на киевском направлении, в частности — в Чернобыльской зоне отчуждения.