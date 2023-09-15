Истребители F-16 назвали легкой мишенью для России
Западные военные эксперты опасаются, что истребители F-16 станут легкой мишенью для России. Об этом заявила обозреватель Майя Карлин в статье для 19FortyFive.
Карлин рассказал, что некоторые аналитики сомневаются в том, что истребители помогут Украине добиться успеха на поле боя. «Пожалуй, наиболее заметная критика [в отношении F-16] исходит от военных экспертов, которые опасаются, что эти самолеты могут стать легкой добычей для передового ракетного арсенала России», — уточнила она.
Автор статьи назвала устаревшими F-16, которые собираются передать Киеву. По ее словам, эти истребители изначально должны были быть отправлены на утилизацию, но теперь будут предоставлены Украине.
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