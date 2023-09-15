Истребители F-16 назвали легкой мишенью для России

Карлин рассказал, что некоторые аналитики сомневаются в том, что истребители помогут Украине добиться успеха на поле боя. «Пожалуй, наиболее заметная критика [в отношении F-16] исходит от военных экспертов, которые опасаются, что эти самолеты могут стать легкой добычей для передового ракетного арсенала России», — уточнила она.