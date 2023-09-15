Шойгу: российский флот получит 12 кораблей до конца 2023 года
До конца 2023 года в Военно-морской флот России поступят 12 кораблей. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на совещании в штабе Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ.
«В этом году в эксплуатацию уже принято два корабля, до конца года поступят еще 12», — заявил Сергей Шойгу, его слова передает ТАСС.
Он отметил, что на российское вооружение поступят фрегат «Адмирал Головко», ракетная подводная лодка стратегического назначения «Император Александр III» и другие. Шойгу подчеркнул, что за последние десять лет морской флот России пополнился 50 кораблями.