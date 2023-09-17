Силы РФ уничтожили украинские гаубицу "Мста-Б" и миномет в Херсонской области

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены: гаубица "Мста-Б" с боекомплектом, потери: четыре военнослужащих ВСУ уничтожены, два получили ранения различной степени тяжести", - сказал он.