Силы РФ уничтожили украинские гаубицу "Мста-Б" и миномет в Херсонской области

Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки гаубицу "Мста-Б" и 120-мм миномет Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области, сообщил журналистам представитель оперативных служб региона.
"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены: гаубица "Мста-Б" с боекомплектом, потери: четыре военнослужащих ВСУ уничтожены, два получили ранения различной степени тяжести", - сказал он.
В островной зоне уничтожена позиция ВСУ, на каховском направлении - миномет калибра 120 мм с расчетом и боекомплектом.