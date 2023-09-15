Россия начала применять робота для эвакуации раненых в зоне СВО

"Пока в зоне спецоперации работает один комплекс, поставленный два месяца назад. Платформа создана отечественным научно-производственным объединением совместно с благотворительным фондом "Народный фронт". Аналогов комплекса в зоне СВО нет", - рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

БРГ-1 передвигается на гусеницах и оснащен приспособлениями для преодоления препятствий. Платформа может развивать скорость по пересеченной местности до 15 км/ч. Дальность действия комплекса 700 метров, с использованием ретранслятора она увеличивается до 5 км. Робот может тянуть груз весом до 250 килограммов, рассказал собеседник агентства.