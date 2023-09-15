Спецоперация на Украине 15 сентября: последние новости на сегодня
Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 15 сентября 2023 года.
Рогов: ВСУ стали чаще обстреливать Запорожскую область кассетными снарядами
Украинская армия резко увеличила количество обстрелов линии фронта и населённых пунктов Запорожской области, сообщает RT со ссылкой на заявление председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.
По его словам, огонь ведется кассетными боеприпасами. Наибольшее количество ударов противника наблюдается в районе сёл Работино, Новопрокоповка и Вербовое.
При этом армия России продолжает удерживать позиции, несмотря на обстрелы, а использование кассетных боеприпасов не дало Киеву боевикам никакого преимущества и успеха на линии фронта.
Рогов: группа бойцов ВСУ сдалась без боя на Времевском выступе
Группа украинских солдат сдалась без боя в ходе сражения за Времевский выступ, сообщает НСН со ссылкой на заявление главы запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.
По его словам, противник сдался в районе села Новомайорское. Солдат взяли плен.
Также Рогов заявил, что украинская армия резко увеличила количество обстрелов линии фронта и населённых пунктов Запорожской области.
ВСУ ударили кассетными снарядами сразу по нескольким населённым пунктам ДНР
Солдаты Украины нанесли удары по Донецку, Ясиноватскому району и Макеевке, сообщает RT.
Они применили кассетные боеприпасы. Киев открыл огонь с позиций в населённом пункте Орловка.
По Киевскому району Донецка было выпущено два кассетных снаряда калибра 155 мм. Ясиноватский район обстрелян тремя кассетными боеприпасами калибра 155 мм, по Червоногвардейскому району Макеевки противник выпустил два кассетных снаряда калибра 155 мм.