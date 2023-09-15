Спецоперация на Украине 15 сентября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 15 сентября 2023 года.

Рогов: ВСУ стали чаще обстреливать Запорожскую область кассетными снарядами

Украинская армия резко увеличила количество обстрелов линии фронта и населённых пунктов Запорожской области, сообщает RT со ссылкой на заявление председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

По его словам, огонь ведется кассетными боеприпасами. Наибольшее количество ударов противника наблюдается в районе сёл Работино, Новопрокоповка и Вербовое.

При этом армия России продолжает удерживать позиции, несмотря на обстрелы, а использование кассетных боеприпасов не дало Киеву боевикам никакого преимущества и успеха на линии фронта.

Рогов: группа бойцов ВСУ сдалась без боя на Времевском выступе

Группа украинских солдат сдалась без боя в ходе сражения за Времевский выступ, сообщает НСН со ссылкой на заявление главы запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

По его словам, противник сдался в районе села Новомайорское. Солдат взяли плен.

Также Рогов заявил, что украинская армия резко увеличила количество обстрелов линии фронта и населённых пунктов Запорожской области.

ВСУ ударили кассетными снарядами сразу по нескольким населённым пунктам ДНР

Солдаты Украины нанесли удары по Донецку, Ясиноватскому району и Макеевке, сообщает RT.

Они применили кассетные боеприпасы. Киев открыл огонь с позиций в населённом пункте Орловка.