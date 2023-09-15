Авиация ЦВО уничтожила на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ

Как пояснил старший летчик с позывным Рыжий, полет выполнили на предельно малой высоте двумя парами самолетов. Штурмовик Су-25 предназначен для поддержки сухопутных подразделений и уничтожения объектов с заданными координатами не только в дневное, но и в ночное время, а также - в любых метеоусловиях. 22 августа российский Су-30СМ уничтожил катер ВСУ около газодобывающих установок в Черном море 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине.